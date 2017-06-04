محافظ دمياط: إحالة مخالفات 4 وحدات لطب الأسرة للتحقيق

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إحالة عدد من أطباء وموظفي وحدات طب الأسرة بالمحافظة للتحقيق بمديرية الشئون الصحية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الإداري وتقديم الخدمات المميزة للجمهور.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة رصدت مخالفات وحدات طب الأسرة بقرى الشيخ ضرغام والخياطة والملقا والبستان، إذ تبين غياب 5 من العاملين من وحدة طب الأسرة بالملقا و5 آخرين من العاملين بوحدة طب الأسرة بالشيخ ضرغام و12 طبيبًا بوحدة طب الأسرة بالبستان دون إذن مسبق وانصراف اخر بذات الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وكشفت اللجنة انصراف جميع العاملين بوحدة طب الأسرة بالخياطة قبل مرور اللجنة والامتناع عن تجهيز سجل الحضور والانصراف.