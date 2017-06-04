كشف غموض سرقة أتوبيس "إسكندراني" في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، غموض واقعة سرقة أتوبيس، تابع لإحدى الشركات، بمحافظة الإسكندرية، وإخفائه داخل أحد الجراجات في ميت حلفا بقليوب. إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة متهمين، أحيلا للنيابة العامة.

كانت معلومات سرية قد وردت للواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، تفيد بإخفاء مجهولين أتوبيس مسروق بأحد الجراجات، بمنطقة ميت حلفا.

بالفحص، جرى ضبط الأتوبيس رقم "س.و.ن 5124" مملوك لإحدى الشركات بالإسكندرية بجراج خاص، لشخص يدعى "هاني.م"، وتبين وجود اثنين خفراء خصوصين هما "محمود عبد النظير أحمد محروس" 31 عامًا، و"أحمد كرم أمين محمود" 18 عامًا، وبسؤالهما عن الأتوبيس، قررا إحضار كل من، "أ.م.ع" 24 عامًا، سائق، و"عمرو.ع.ف" 20 عامًا، عامل، أحضرا الأتوبيس وتركاه في الجراج.

تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بسرقته من منطقة سيدي بشر بالإسكندرية وإخفائه في الجراج، وكلفت إداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، وتطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى.