مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية للتأكد من انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام مديري أمن "دمياط، كفرالشيخ، أسوان، البحيرة، الإسماعيلية" بجولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديرية والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية؛ وذلك للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية؛ في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن ذلك جاء في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه مساعديه بالمرور ميدانيا على المواقع الشرطية والمنشآت الحيوية للوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة التي تموج بها الساحة، والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون .