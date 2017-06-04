أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية للتأكد من انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية للتأكد من انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية

12:23 م الأحد 04 يونيو 2017

مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية للتأكد من انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام مديري أمن "دمياط، كفرالشيخ، أسوان، البحيرة، الإسماعيلية" بجولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديرية والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية؛ وذلك للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية؛ في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن ذلك جاء في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه مساعديه بالمرور ميدانيا على المواقع الشرطية والمنشآت الحيوية للوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة التي تموج بها الساحة، والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين باختطاف شخص وطلب فدية بالجيزة

    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين باختطاف شخص وطلب فدية بالجيزة

    أخبار
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال القرصنة على الشركات المحلية والأجنبية

    ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال القرصنة على الشركات المحلية والأجنبية

    أخبار
  • الداخلية: ضبط 8 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات بـ 4 محافظات

    الداخلية: ضبط 8 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات بـ 4 محافظات

    أخبار
  • الداخلية تستعين بسيارة تشويش لمنع

    الداخلية تستعين بسيارة تشويش لمنع "الغش" بامتحانات الثانوية العامة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تعرف على البنوك التي رفعت أسعار العائد بعد قرار المركزي بزيادة الفائدة

    تعرف على البنوك التي رفعت العائد بعد قرار المركزي بزيادة الفائدةأخبار

  • رواد

    رواد "شاومينج" بعد تسريب الامتحان: "اللي بينجح بالغش بيروح يسقط فيأخبار

  • ترامب يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندن

    يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندنأخبار

  • التعليم تعترف بتداول شاومينج لامتحان اللغة العربية في

    التعليم تعترف بتداول شاومينج لامتحان اللغة العربية في "الثانوية"أخبار

  • 5 معلومات عن

    5 معلومات عن "ريحانة" عفريتة "كفر دلهاب"فنون

  • الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد نقيب شرطة بالإسكندرية

    الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد نقيب شرطة بالإسكندريةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد هجوم لندن.. تغريدات ترامب بين التعاطف والاستهجان

بعد هجوم لندن.. تغريدات ترامب بين التعاطف والاستهجان

مصير "رؤية 2030" السعودية بعد صفقة ترامب الأسطورية؟

مصير "رؤية 2030" السعودية بعد صفقة ترامب الأسطورية؟

بالصور.. ارتفاع الأسعار يفسد فرحة رمضان في سوهاج

بالصور.. ارتفاع الأسعار يفسد فرحة رمضان في سوهاج

أسعار السيارات المستعملة لفئة «E» الأشهر لمرسيدس

أسعار السيارات المستعملة لفئة «E» الأشهر لمرسيدس