أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل الاستئناف على حكم إسقاط مصرية تيران وصنافير لـ 18 يونيو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل الاستئناف على حكم إسقاط مصرية تيران وصنافير لـ 18 يونيو

12:17 م الأحد 04 يونيو 2017

تأجيل الاستئناف على حكم إسقاط مصرية تيران وصنافير لـ 18 يونيو

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف على الحكم الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير"، لجلسة 18 يونيو الجاري.

وجاء قرار التأجيل، للإعلان وتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي، وجمال الدين يسري، وأمانة سر حسن قرني.

وقال المحامي علي أيوب في دعواه، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة ١٩٠ من الدستور .

وأقام أيوب، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت في إبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإدارية العليا تقضي بأحقية المعاقين في استيراد سيارة مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب

    الإدارية العليا تقضي بأحقية المعاقين في استيراد سيارة مجهزة طبيًا

    أخبار
  • 28 أغسطس.. الحكم في نزاع بين الدولة وشركتي استصلاح أراضي حول 37 ألف فدان بوادي النطرون

    28 أغسطس.. الحكم في نزاع بين الدولة وشركتي استصلاح أراضي حول 37 ألف

    أخبار
  • المفوضين تؤجل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لـ 3 أغسطس

    المفوضين تؤجل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير

    أخبار
  • أولى جلسات بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان أول يونيو

    أولى جلسات بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان أول يونيو

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطة ومؤتمرات

    القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطةأخبار

  • الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد نقيب شرطة بالإسكندرية

    الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد نقيب شرطة بالإسكندريةأخبار

  • ترامب يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندن

    يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندنأخبار

  • التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

    التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامةأخبار

  • بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبيةأخبار

  • ما هو مصير فولكس فاجن في مصر بعد تجدد الخلاف بين المصريين واللبنانيين؟

    ما هو مصير فولكس فاجن في مصر بعد تجدد الخلاف بين المصريين واللبنانيين؟سيارات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد هجوم لندن.. تغريدات ترامب بين التعاطف والاستهجان

بعد هجوم لندن.. تغريدات ترامب بين التعاطف والاستهجان

مصراوي × الجيم الحلقة 8

مصراوي × الجيم الحلقة 8

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

مسؤول بالآثار يشكك في نتائج دراسة تزعم أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام

مسؤول بالآثار يشكك في نتائج دراسة تزعم أن جذور قدماء المصريين من بلاد الشام