أبرزها ضرب الفتاة.. 5 مشاهد مستفزة من حلقة «رمضان صبحي» مع «رامز جلال»

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حصدت حلقة أمس السبت، من برنامج "رامز جلال" على مشاهدات عالية وردود أفعال متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ضيف الحلقة لاعب كرة القدم "رمضان صبحي"، نجم منتخب مصر ونادي "ستوك سيتي" الإنجليزي.

ونستعرض فيما يلي بعضًا من الملاحظات عن الحلقة، وفقًا لآراء الكثيرين..

1- الألفاظ الخارجة

سيطرت صافرة التشويش "تيت" على الحلقة، حيث رددّ "صبحي" الكثير من الشتائم والألفاظ الخارجة التي لفتت انتباه كثير من المشاهدين، خاصة وأن "صبحي" لم يظهر بهذا الشكل من قبل على شاشة التليفزيون، وهو ما فوجىء به الكثيرون.

2- "ياعم"

سخر عدد من رواد موقع "تويتر" من تكرار "صبحي" كلمة "ياعم" مرات عديدة خلال الحلقة، حتى أن "رامز جلال" سخر منه لهذا السبب، وقال: "ياعم؟! أنت بتشتري غزل بنات؟!".

3- روبي

لفت "رمضان صبحي" أنظار الجميع في الحلقة بعد أن كشف "رامز" عن وجهه واتضح أنه مقلب، وعندها قام "صبحي" بضرب الممثلة "روبي" التي تساعد "رامز" في البرنامج، وهو ما أثار انتقادًا واسعًا من الكثيرين لضرب فتاة، خاصة وأن ذلك لم يحدث مسبقًا من أي فنان وقع في الفخ.

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4- رامز جلال

أثار "صبحي" غضب الكثيرين بعد تعديه بالضرب على "رامز جلال"، حيث أن "صبحي" يبلغ من العمر 19 عامًا، في حين أن "رامز" أكبر من ضعف عمره تقريبًا، وهو ما دفع الكثيرون لانتقاده لعدم احترامه فرق السن الكبير بينهما.

5- الفبركة

أثيرت عدد من الشائعات سابقًا حول فبركة مقلب "رامز جلال"، ولكن حلقة "صبحي" كانت واقعية بدرجة كبيرة وردود فعله طبيعية وغير متوقعة، وهو ما جعل الكثيرون يعتقدون أن الحلقة إثباتًا على عدم فبركة البرنامج وعدم علم الضحايا بالمقلب.