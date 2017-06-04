"القوي العاملة" تعلن بدء قبول طلبات العمل على وظائف بإحدى دول الخليج

كتبت- نورا ممدوح:

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وحتي الثلاثاء القادم، في قبول طلبات "موزعين" للعمل لدي شركة المرطبات التجارية بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي 7 آلاف جنيه مصري تقريباً.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يشترط في المتقدم للسفر للعمل بمهنة موزع، الحصول علي مؤهل متوسط، وخبرة من سنتين إلي ثلاث سنوات في مجال توزيع المشروبات، والسن من 25 إلي 35 سنة، ويحمل رخصة قيادة مهنية.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر بالقاهرة، من اليوم وحتي الثلاثاء، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقاً بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وأشار الوزير، إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.​