"القوي العاملة" تعلن بدء قبول طلبات العمل على وظائف بإحدى دول الخليج
"القوي العاملة" تعلن بدء قبول طلبات العمل على وظائف بإحدى دول الخليج
12:10 م الأحد 04 يونيو 2017
كتبت- نورا ممدوح:
تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وحتي الثلاثاء القادم، في قبول طلبات "موزعين" للعمل لدي شركة المرطبات التجارية بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي 7 آلاف جنيه مصري تقريباً.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يشترط في المتقدم للسفر للعمل بمهنة موزع، الحصول علي مؤهل متوسط، وخبرة من سنتين إلي ثلاث سنوات في مجال توزيع المشروبات، والسن من 25 إلي 35 سنة، ويحمل رخصة قيادة مهنية.
وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر بالقاهرة، من اليوم وحتي الثلاثاء، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقاً بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.
وأشار الوزير، إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
-
تفاصيل مشاركة مصر في مؤتمر العمل الدولي.. "اتهامات بإهدار المال العام"
-
وزير القوى العاملة: المشروعات الجديدة توفر مليون فرصة عمل للشباب
-
بالشروط.. القوى العاملة تستقبل طلبات العمل بمهنة "موزع" بإحدى دول
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
تعرف على البنوك التي رفعت أسعار العائد بعد قرار المركزي بزيادة الفائدةأخبار
-
قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفحأخبار
-
السفير القطري في روسيا: علاقتنا بمصر قوية.. والتوترات الخليجية إلىأخبار
-
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبيةأخبار
-
قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"أخبار
-
التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامةأخبار