نقل طالب "ثانوي" لمستشفى الأحرار بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نقل رجال الإسعاف في محافظة الشرقية، طالب "ثانوية عامة"، إلى مستشفى الأحرار العام، بعدما إصيب بحالة إغماء داخل أحد اللجان.

كان الطالب "محمد.أ.ع"، قد تعرض لحالة إغماء أثناء أدائه امتحان اللغة العربية، بأحد اللجان بمدرسة "عبد اللطيف حسنين"، ونقل بواسطة مرفق الإسعاف لمستشفى الأحرار العام لتلقي العلاج.

وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.