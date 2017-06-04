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محافظ السويس يتدخل لحل أزمة تأخر 20 طالبة ثانوي عن الامتحانات

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مصراوي Masrawy

محافظ السويس يتدخل لحل أزمة تأخر 20 طالبة ثانوي عن الامتحانات

12:12 م الأحد 04 يونيو 2017

محافظ السويس يتدخل لحل أزمة تأخر 20 طالبة ثانوي عن الامتحانات

السويس حسام الدين احمد

تأخرت 20 طالبة عن أداء امتحان اللغة العربية في السويس، بلجنة مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات، لعدم استطاعتهن تحديد لجنتهن بالمدرسة نتيجة لخطأ في كشوف اللجان وأرقام الجلوس.

وكانت الطالبات قد دخلت المدرسة في الـ 8.45 دقيقة، صباح اليوم الأحد، وقضين 25 دقيقة من زمن امتحان اللغة العربية وهن يبحثن عن لجنتهن.

وتزامن وصولهن للجان مع حضور اللواء أحمد حامد، محافظ السويس للمدرسة، لتفقد سير الامتحان، الذي وجه ماجدة محمود حسن، مشرف عام امتحان الثانوية العامة بالسويس، بمهاتفة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمد بعض الوقت للطالبات.

وسمح رئيس لجنة المدرسة بدخول الطالبات للجان لأداء الامتحان، كما طلب اللواء أحمد حامد بتعويضهن عن الوقت الذي فقدنه، على ان يحتسب من زمن الاستراحة قبل امتحان التربية الدينية، ووافق رئيس اللجنة على ذلك.

ويؤدي 3770 طالبًا وطالبة في السويس امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى 6 طلاب بتعليم المكفوفين و151 آخرين من طلاب المنازل الامتحان أمام 12 لجنة امتحانية.

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