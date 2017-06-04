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«كالتشيو ميركاتو»: روما يُضحي بصلاح من أجل المال

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«كالتشيو ميركاتو»: روما يُضحي بصلاح من أجل المال «كالتشيو ميركاتو»: روما يُضحي بصلاح من أجل المال

التحرير

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ذكرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن فريق روما يستعد للتضحية بالثنائي، المصري محمد صلاح، والألماني أنطونيو روديجر، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان صلاح قد تلقى عدة عروض خلال الصيف الحالي، يعد أبرزها من ليفربول الإنجليزي، والذي تم رفضه في البداية بسبب ضعف المقابل المادي (30 مليون يورو)، ثم ذكرت عدة تقارير صحفية أن الريدز، قرروا رفع سعر الصفقة إلى ما يقارب الـ40 مليون يورو .

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وكشفت الصحيفة الإيطالية، عن إن الذئاب يمرون بأزمة مالية محدقة من شأنها أن تعصف بالنادي، وأنهم يأملون في حصد 70 مليون يورو على الأقل من وراء صفقات بيع صلاح وروديجر الذي تلقى عرضًا جادا من الإنتر.

واختتمت قولها بأن روما يحتاج الأموال للتعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل سباليتي، كما يرغبون في تعزيز صفوفهم بحارس مرمى قوي بعد رحيل تشيزني، الذي كان معارًا من آرسنال، لذلك فإن حصد المال هو أولويتهم الحالية.

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التحرير

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