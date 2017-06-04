بالصور - نشطاء في كفر الشيخ يتداولون امتحان العربي المُسرب.. و"التعليم": الأسئلة غير صحيحة
بالصور - نشطاء في كفر الشيخ يتداولون امتحان العربي المُسرب.. و"التعليم": الأسئلة غير صحيحة
12:04 م الأحد 04 يونيو 2017
كفر الشيخ - إسلام عمار
رصد مصراوى، تداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأحد، أول حالة تسريب، لامتحانان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان الامتحانات في محافظة كفر الشيخ.
وذكر نشطاء الفيس، أن عناصر الأسئلة المنشورة، من خلال ورقة الأسئلة الخاصة بامتحانات اللغة الغربية، جرى تصويرها بهاتف محمول، من داخل اللجنة، دون ذكر مكانها، فيما ذكر آخرون أن هذا الامتحانان المسرب، يشتبه تسريبه من إحدى لجان مدينتى الحامول أو بيلا.
على جانب آخر قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إن تلك الأسئلة المسربة غير صحيحة، لأن البداية في الأسئلة غير مطابقة للأسئلة الحقيقية الموجودة في الامتحان الحالى لمادة اللغة العربية، مضيفًا أن ما جرى تداوله بتسريب من هذه الأسئلة، هدفه إثارة البلبلة وتوليد عدم ثقة بين أولياء الأمور، وهذا ليس فى مصلحة الطلاب.
وكانت 59 لجنة لامتحانات الثانوية العامة، على مستوى 13 إدارة تعليمية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، استقبلت 16 ألف و509 طالب وطالبة، لأداء هذه الامتحانات، منهم 7 آلاف و231 طالب، و9 آلاف و278 طالبة بالإضافة إلى 350 طالبًا بنظام المنازل.
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