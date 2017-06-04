بـ"قراءة القرآن".. أولياء أمور الثانوية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان في الشرقية.. "صور"

الشرقية – فاطمة الديب

رصدت عدسة "مصراوي" حضور عدد من أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية العامة، للجان امتحانات أبنائهم، إذ افترشوا أراضي المنطقة المُحيطة باللجان، فيما استعان بعضهم بالمصاحف وقراءة القرآن؛ للتغلب على خوفم وقلقهم.

وعبر عدد من أولياء الأمور، عن قلقهم من بداية الامتحانات، مشيرين إلى أن المسلسلات في شهر رمضان، باتت ممنوعة في منازلهم؛ حتى انتهاء مارثون امتحانات الثانوية العامة.

وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان.

وكانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.