بـ"قراءة القرآن".. أولياء أمور الثانوية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان في الشرقية.. "صور"
بـ"قراءة القرآن".. أولياء أمور الثانوية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان في الشرقية.. "صور"
11:56 ص الأحد 04 يونيو 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. مدير أمن المنيا لخدمات المطرانيات: ارتدوا واقٍ للرصاص
الشرقية – فاطمة الديب
رصدت عدسة "مصراوي" حضور عدد من أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية العامة، للجان امتحانات أبنائهم، إذ افترشوا أراضي المنطقة المُحيطة باللجان، فيما استعان بعضهم بالمصاحف وقراءة القرآن؛ للتغلب على خوفم وقلقهم.
وعبر عدد من أولياء الأمور، عن قلقهم من بداية الامتحانات، مشيرين إلى أن المسلسلات في شهر رمضان، باتت ممنوعة في منازلهم؛ حتى انتهاء مارثون امتحانات الثانوية العامة.
وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان.
وكانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مدير أمن المنيا يتفقد امتحانات الثانوية العامة في المنيا
-
نقل طالبة ثانوي لمستشفى مطاي في المنيا
-
مدير أمن الشرقية: وضع ضابط في كل لجنة لتأمين امتحانات الثانوية.. "صور"
-
إسعاف طالب ثانوي اصطدم بـ"سور مدرسة" في الشرقية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه: "محدش راضي يطلع جثته ولا شهادة وفاته"أخبار
-
تقارير: صلاح يودع إيطاليا.. وروما يحدد بديلهرياضة
-
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتهاأخبار
-
القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطةأخبار
-
بالصور - السيسي بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج "الصعبة"أخبار
-
5 معلومات عن "ريحانة" عفريتة "كفر دلهاب"فنون