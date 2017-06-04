تأجيل دعوى تطالب بإسقاط جنسية معتز مطر لـ 3 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي الهارب معتز مطر، لجلسة 3 يوليو المقبل.

ونص "محمود" في دعواه التي حملت رقم 38713، أن معتز مطر ومن خلال تلك القناة المـملوكة لجماعة الإخوان دأب على بث تطاولات ووقاحات وبذاءات في حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المــسلحة وكل الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف أن المدعي عليه قام ببث أخــبار كـاذبة وغير حقيقية، ومضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظـاهرات وتـحريض الطلاب على التظاهر والــقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.

وأشار محمود الي أن معتز مطر أتخذ من تلك القناة منبر يبث من خلاله الإرهاب والتحريض على القتل والعنف والتخريب بهدف إسقاط الدولة المصرية وقد دعا أعضاء جماعة الإخوان إلى حمل السلاح ضد الجيش والشرطة وذلك بهدف إسقاطها وبث الفرقة وزعزعة الاستقرار وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين .

وطالب محمود في دعواه من هيئة المحكمة أن تصدر حكماً بإلزام الجهات الإدارية بإسقاط الجنسية المصرية عن ذلك الشخص الذي لا يستحق شرف حملها بعد قيامه بارتكاب كل تلك الجرائم بحق وطنه .