ضبط عاطل انتحل صفة رجل شرطة للنصب على السائقين بـدائري أبو رواش

كتب - محمد شعبان:

تمكنت دورية أمنية، اليوم الأحد، من القبض على عاطل انتحل صفة رجل شرطة، للنصب على سائقي سيارات النقل، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب ايهامهم بعمله في المرور بمنطقة أبو رواش بكرداسة.

البداية أثناء مرور العقيد عصام بركات، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، لتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائري بمنطقة أبو رواش، تمكن من ضبط "محمد ش."، 30 عاما، عاطل، هارب من 8 أحكام قضائية مرتديا ملابس خاصة بالأمن المركزي، ممسكا بيده نوتة ورقية وقلم؛ لإيهاب قائدي السيارات بتنظيمه الحركة المرورية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، ولحوزته قرصين لعقار الترامادول المخدر.

وأقر المتهم أمام العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، والعقيد هاني الفقي، مفتش المباحث، باستيلائه على مبالغ مالية من قائدي سيارات النقل، لافتا بأن الملابس خاصة بالأمن المركزي، المضبوطة بحوزته متبقية من عهدته بفترة تجيده عام 2011.

تم تسليم المتهم إلى قسم شرطة الهرم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، للنيابة العامة للتحقيق.