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تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي لـ 3 أغسطس

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي لـ 3 أغسطس

11:46 ص الأحد 04 يونيو 2017

تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي لـ 3 أغسطس

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية الهاربة خارج البلاد آيات عرابي لجلسة 3 أغسطس المقبل.

وقالت الدعوى إن آيات عرابي قد دأبت ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة تعبر عن مدى اللاوطنية التي وصلت إليها.

وأشارت الدعوى إلى أنه من العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وارتكابها جريمة السب والقذف للجيش المصري ومؤسسات الدولة المصرية ومهاجمة كل الرموز الوطنية للدولة المصرية ومحاولاتها بث الفتنة بين أطياف الشعب المصري وتحريضها المستمر على الاقتتال الداخلي بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والمساس بهيبة القوات المسلحة المصرية.

واستندت الدعوى إلى عدد من المقالات التي وجهت فيها آيات عرابي إلى ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة المعاقب عليها قانونًا واعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.

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