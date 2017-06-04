"تعليم دمياط": "الغش ممنوع" وتنسيق أمني لنقل كراسات الأجوبة
"تعليم دمياط": "الغش ممنوع" وتنسيق أمني لنقل كراسات الأجوبة
11:51 ص الأحد 04 يونيو 2017
وزارة التربية والتعليم
دمياط – محمد إبراهيم:
أكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هناك غرفة عمليات بديوان عام المديرية لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات على سير العملية الامتحانية في لجان الشهادة الثانوية البالغ عددها 30 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية العشر.
وأوضح سويلم، في تصريح لـ"مصراوي"، أن حوالي 9581 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم الأحد، تزامنًا مع توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ الإقليم بتوفير سبل الراحة النفسية لهم والتنسيق الأمني مع قوات الشرطة لنقل كراسات الأجوبة في امتحانات الثانوية وتوفير طبيب في كل لجنة إلى جانب المراوح والإضاءة الجيدة.
وقال وكيل الوزارة، إنه عقد لقاء مع رؤساء اللجان أكد فيه على ضرورة التصدي لأي محاولة للغش أو إثارة الشغب، ورفض حمل أي هاتف محمول سواء مع الطلاب أو الملاحظين، لافتًا إلى الانتهاء من تجهيز 27 استراحة للمراقبين على أعلى مستوى من الخدمات.
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