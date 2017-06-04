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بالصور.. مدير أمن المنيا لخدمات المطرانيات: ارتدوا واقٍ للرصاص

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن المنيا لخدمات المطرانيات: ارتدوا واقٍ للرصاص

11:45 ص الأحد 04 يونيو 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

تفقد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، اليوم الأحد، مطرانيات دائرة سمالوط، بشمال المحافظة، وعددًا من المنشآت الشرطية.

كما تفقد مدير الأمن الخدمات الأمنية على مطرانية سمالوط الجديدة، والتقى الضابط والأفراد المعنيين، ووجه باليقظة التامة وارتداء الواقى للرصاص، والتأكد من نظافة وصلاحية السلاح وتوسيع دائرة الاشتباه خاصة في أوقات الصلوات بالاستعانة بعنصر الكشافة الرجالي والنسائي من المطرانية.

وأكد مدير الأمن ضرورة تواجد بوابة إلكترونية وتزويد الإضاءة وخاصة الفترة الليلية، وضرورة تواجد كاميرات مراقبة على جميع الأبواب حتى الأبواب المغلقة.

وشملت جولة مدير الأمن: "مركز شرطة سمالوط، وحدة مرور سمالوط، مركز شرطة سمالوط الجديد، مطرانية سمالوط الجديدة وأعمال النوبتجية"، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين المترددين على المراكز.

كما تفقد "حبيب" غرف الحجز والسجن للتأكد من التهوية الجيدة والنظافة، واجتمع بالضباط والأفراد، وحثهم على احترام القانون ومراعاة التأمين الشخصى وحسن معاملة المواطنين، وكذلك تفعيل المكتب المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وفي وحدة مرور سمالوط شدد مدير الأمن على تزويد منافذ خارج المكاتب لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين والتسهيل عليهم، واستمع لأراء بعض المترددين والذين أشادو بدور الوحدة، ثم تفقد مركز شرطة سمالوط الجديد والمزمع افتتاحه في الفترة المقبلة وقابل المهندسين القائمين على أعمال التشطيب وشدد على سرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت.

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