بالصور.. تفتيش ذاتي لطلاب الثانوية العامة والكلاب تمشط لجان بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

خضع طلاب الثانوية العامة في بورسعيد لعملية "تفتيش ذاتي"، اليوم الأحد، من قبل أفراد شركة "فالكون" للتأمين والحراسة، قبل دخولهم مقار اللجان.

ومشط خبراء المفرقعات وبرفقتهم الكلاب البوليسية مقار لجان إمتحانات الثانوية العامة للكشف عن أي أجسام ومواد قابلة الانفجار ضمن خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان.

وخصصت مديرية الأمن قوات لتأمين المدارس التى توجد بها لجان الامتحانات، وشهدت الأقسام الشرطية حالة من الاستنفار والاستعداد لتأمين عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان وإليها، وتتواجد الشرطة النسائية عند لجان الطالبات ببورسعيد، لمنع أية أعمال منافية للآداب أو أية حالات تحرش حال دخول وخروج الطالبات.

ويؤدي 4 ألاف و792 طالب امتحانات الثانوية العامة بعد توزيعهم على 14 لجنة موزعة على عدد من مدارس المحافظة، منهم 3 آلاف و 949 طالب سيؤدي الامتحانات بالنظام الحكومى العربي، و265 "رسمي لغات"، و506 طالب "خاص عربي"، و58 طالب "خاص لغات"، و14 طالب "دولي"، و187 طالب وطالبة بنظام المنازل.