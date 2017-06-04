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الأزهر الشريف يدين عمليتي الدهس والطعن الإرهابيتين في لندن

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مصراوي Masrawy

الأزهر الشريف يدين عمليتي الدهس والطعن الإرهابيتين في لندن

11:52 ص الأحد 04 يونيو 2017

الأزهر الشريف يدين عمليتي الدهس والطعن الإرهابيتين في لندن

القاهرة- (د ب أ):

أدان الأزهر الشَّريف بشدة عمليتي الدهس والطعن الإرهابيتين اللتين وقعتا مساء أمس السبت، في منطقة لندن بريدج و بارا ماركت في وسط العاصمة البريطانية لندن، وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد الأزهر ، في بيان صحفي اليوم الأحد، موقفه الثابت الذي يرفض كل العمليات الإرهابية التي تستهدف الآمنين في كل ربوع الأرض، مشددًا على أنَّ من حق جميع البشر العيش في سلام وأمان بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب وخطره الذي بات يهدد السلام العالمي ويضرب يومًا بعد يوم مناطق مختلفة في كل أنحاء العالم .

وقال الأزهر الشَّريف إنه إذ يدين هذا العمل الإجرامي؛ فإنه يتقدَّم بخالص العزاء لبريطانيا حكومة وشعبًا في ضحايا الغدر والإرهاب، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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