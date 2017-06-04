أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

3 نصائح لمنع تساقط الشعر في رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

3 نصائح لمنع تساقط الشعر في رمضان

11:38 ص الأحد 04 يونيو 2017

3 نصائح لمنع تساقط الشعر في رمضان

3-نصائح-لمنع-تساقط-الشعر-في-رمضان

كتبت - ميرا ماهر:
تقل نسبة الماء والعناصر الغذائية التي يحصل عليها الجسم في رمضان، ويزداد معها تساقط الشعر.

لذلك يقدم لك موقع " evearabia" بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على صحة شعرك وقوته:

-تناول السمك، البيض، السبانخ، الجزر، اللحوم ومنتجات الصويا, تأكدي من توفر هذه الأطعمة في إفطارك، حيث أنها تحتوي على فيتامين (أ)، والزنك والحديد من المواد الغذائية المهمة جداً لتساعدك على نمو شعرك ومنع تساقطه.

-يجب شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطازجة خلال اليوم، لتعويض الجسم نسبة المياه التي فقدها أثناء الصيام. يساعد الماء على منع تقصف الشعر.

-تناول التمر باعتباره من الفاكهة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على منع تساقط الشعر والحفاظ على بشرتك رطبة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ما هي

    ما هي "الشمبانيا السعودي" المفضلة لدى دول الخليج في رمضان؟

    هو وهي
  • بالفيديو- شيف يسري لـ

    - شيف يسري لـ"مصراوي": اقتراح حلو وحادق لرمضان في ١٠ دقائق

    هو وهي

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه:

    حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه: "محدش راضي يطلع جثته ولا شهادة وفاته"أخبار

  • رئيس القومي للبحوث السابق يحذر من الاستحمام بـ

    رئيس القومي للبحوث السابق يحذر من الاستحمام بـ "الليفة" وينصح بهذههو وهي

  • بالصور - السيسي بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج

    بالصور - بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج "الصعبة"أخبار

  • بالصور - جمهور رمضان صبحي يعلق على ضربه

    بالصور - جمهور رمضان صبحي يعلق على ضربه "روبي" في "رامز تحت الأرض"فنون

  • التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

    التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامةأخبار

  • بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان