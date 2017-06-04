3-نصائح-لمنع-تساقط-الشعر-في-رمضان

كتبت - ميرا ماهر:

تقل نسبة الماء والعناصر الغذائية التي يحصل عليها الجسم في رمضان، ويزداد معها تساقط الشعر.

لذلك يقدم لك موقع " evearabia" بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على صحة شعرك وقوته:

-تناول السمك، البيض، السبانخ، الجزر، اللحوم ومنتجات الصويا, تأكدي من توفر هذه الأطعمة في إفطارك، حيث أنها تحتوي على فيتامين (أ)، والزنك والحديد من المواد الغذائية المهمة جداً لتساعدك على نمو شعرك ومنع تساقطه.

-يجب شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطازجة خلال اليوم، لتعويض الجسم نسبة المياه التي فقدها أثناء الصيام. يساعد الماء على منع تقصف الشعر.

-تناول التمر باعتباره من الفاكهة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على منع تساقط الشعر والحفاظ على بشرتك رطبة.