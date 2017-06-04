البرلمان العربي : الكويت خير من يدافع عن قضايا الأمة العربية في مجلس الأمن

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وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، التهنئة إلى أمير دولة الكويت وحكومتها وشعبها، وذلك لانتخابها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للعامين القادمين.

وأكد السلمي، أن التصويت الكبير الذي حصلت عليه دولة الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى بلغ 188 صوت، يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي لجهود الكويت على الساحة الدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين، ويمثل انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية الكويتية والعربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته في أن دولة الكويت ستكون خير من يدافع عن قضايا الأمة العربية، وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب العربي في تحقيق الأمن والسلام والرخاء والتقدم للمنطقة العربية والعالم أجمع.

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وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة انتخبت الجمعة الماضية دول "الكويت وساحل العاج وغينيا الاستوائية وبيرو وبولندا" لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة مدتها عامان تبدأ في أول يناير عام 2018.

وانتخبت هولندا لعضوية مدتها عام بعد التوصل لاتفاق مع إيطاليا العام الماضي لاقتسام فترة العامين. ووصل التصويت بين البلدين إلى طريق مسدود العام الماضي لذا اتفقا على أن تشغل إيطاليا عضوية المجلس لعام 2017 ثم تتنحى وتسمح بانتخاب هولندا لعام 2018.

وبينما ترشحت كل الدول دون منافسة فقد كان يتعين عليها أن تحصل على ثلثي إجمالي الأصوات لنيل المقعد، وحصلت ساحل العاج على 189 صوتا بينما نالت غينيا الاستوائية 185 صوتا والكويت 188 صوتا وبيرو 186 صوتا وبولندا 190 صوتا. وحصلت هولندا على 184 صوتا.