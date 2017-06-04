حبس ضابط بتهمة قتل سيدة بالخطأ في البحيرة

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أمر المستشار أحمد سالم، رئيس نيابة دمنهور، اليوم الأحد، بحبس معاون مباحث المركز 4أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل ربة منزل بقرية كومبانية البرنوجي بالخطأ.

ولقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر مصرعها، أمس؛ إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه ملازم أول "أحمد ع."، الضابط بمباحث تنفيذ الأحكام أثناء ضبط عدد من المحكوم عليهم بقرية قوبانية البرنوجي.

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وكشفت التحريات، أنه أثناء محاولة بعض الأهالي اعتراض القوة الشرطية، أطلق الضابط أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم، مما أسفر عن مقتل "نجلاء س."، 35 عاما، بطلق ناري بالخطأ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام.