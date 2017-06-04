أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حبس ضابط بتهمة قتل سيدة بالخطأ في البحيرة

Google+ Print
حبس ضابط بتهمة قتل سيدة بالخطأ في البحيرة حبس ضابط بتهمة قتل سيدة بالخطأ في البحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أمر المستشار أحمد سالم، رئيس نيابة دمنهور، اليوم الأحد، بحبس معاون مباحث المركز 4أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل ربة منزل بقرية كومبانية البرنوجي بالخطأ.

ولقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر مصرعها، أمس؛ إثر إصابتها بطلق ناري أطلقه ملازم أول "أحمد ع."، الضابط بمباحث تنفيذ الأحكام أثناء ضبط عدد من المحكوم عليهم بقرية قوبانية البرنوجي.

شاهد أيضا

وكشفت التحريات، أنه أثناء محاولة بعض الأهالي اعتراض القوة الشرطية، أطلق الضابط أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم، مما أسفر عن مقتل "نجلاء س."، 35 عاما، بطلق ناري بالخطأ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

فى رمضان.. 55 مليون جنيه نفقات الجمعيات الخيرية على الإعلانات

فى رمضان.. 55 مليون جنيه نفقات الجمعيات الخيرية على الإعلانات