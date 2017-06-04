مدير أمن الشرقية: وضع ضابط في كل لجنة لتأمين امتحانات الثانوية.. "صور"

الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حضورًا أمني مُكثفًا أمام اللجان؛ فيما حضر بعض أولياء الأمور برفقة ابنائهم الطلبة إلى المدارس؛ للاطمئنان عليهم.

من جانبه، قال اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إن الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة انتظمت أمام اللجان، منوهًا إلى عقد اجتماع مغلق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور قيادات المديرية والأمن العام والأمن الوطني؛ للوقوف على ملامح تأمين وتعزيز الخدمات الأمنية بـ 102 لجنة امتحان.

وأضاف طبلية، في تصريحات صحفية، أن الخطة، التي أشرف عليها، تتضمن تجهيز غرفة عمليات برئاسة ضابط من المديرية؛ لمتابعة ورصد أية شكاوى، فضلا عن تأمين عملية استلام المظاريف وتوزيعها على رؤساء اللجان، مع التشديد على وضع خدمات مكثفة برئاسة ضابط على كل لجنة.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.