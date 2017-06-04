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إسعاف طالب ثانوي اصطدم بـ"سور مدرسة" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

إسعاف طالب ثانوي اصطدم بـ"سور مدرسة" في الشرقية

11:38 ص الأحد 04 يونيو 2017

امتحانات الثانوية العامة

الشرقية – فاطمة الديب

دخل فريق الإسعاف المُكلف بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة "أحمد عرابي" الثانوية بالزقازيق في الشرقية، اليوم الأحد، إلى إحدى اللجان، لإسعاف طالب تعرض لقطع في حاجبه.

تلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العمة بمحافظة الشرقية، إخطارًا من رئيس إحدى اللجان بمدرسة "أحمد عرابي" الثانوية بالزقازيق، يفيد بتعرض احد الطلاب لقطع في حاجبه؛ إثر اصطدامه بسور المدرسة من الداخل.

دخل فريق الإسعاف إلى اللجنة، وقام بتقطيب حاجب الطالب وتقديم كافة الإسعافات اللازمة.

وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

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