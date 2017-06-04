الدفاع الروسية: مستعدون للعمل مع الدول المعنية لإنشاء تحالف ضد الإرهاب

سنغافورة- (أ ش أ):

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأحد، استعداد موسكو للعمل مع جميع البلدان المهتمة بإنشاء تحالف دولي واسع ضد الإرهاب.

وقال فومين -متحدثا في مؤتمر الأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ "حوار شانجريلا" المنعقد في سنغافورة- : "لقد أصبح الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وليس هناك بلد اليوم يمكن أن يكون آمنا تماما من الأعمال الإرهابية".

وأشار نائب الوزير إلى أن "تقييم الوضع وبرنامج عمل شامل لمكافحة الإرهاب الدولي، قد اقترح من قبل الرئيس فلاديمير بوتين في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015".

وأضاف: "الخلاصة تكمن في إنشاء تحالف دولي واسع ضد الإرهاب، يمكنه أن يوحد في صفوفه القوى المختلفة على أساس القيم المشتركة والقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن روسيا "مستعدة للعمل في هذا الاتجاه مع كافة الدول المعنية، من دون استثناء".

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي أن "محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وتجاوز القانون الدولي، وفرض وصفات التحولات الداخلية بدون الأخذ بعين الاعتبار التقاليد والخصائص الوطنية يؤدي فقط إلى تدهور الوضع، وتصعيد التوتر في العالم"، وقال: "كل هذا يخلق ويغذي عددا من التحديات للأمن الدولي، من بينها الإرهاب الذي يحتل مكانة خاصة".

واقترح نائب وزير الدفاع الروسي تحسين الهيكل الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وضمان اهتمامات جميع البلدان في المنطقة، وقال: "ينبغي أن تتماشى البنية الأمنية مع الواقع وتضمن اهتمامات جميع دول آسيا والمحيط الهادئ" .

كما أعلن فومين، أن رؤساء 1500 منطقة سكنية في سوريا رفضوا القتال ضد القوات الحكومية بفضل نشاط مركز المصالحة الروسي، وقال: "بعد العملية الناجحة لتحرير حلب فإن قدرات الإرهابيين قوضت إلى حد كبير".

وأضاف نائب الوزير في الوقت الراهن: "الأولوية هي لتعزيز وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف للتفاعل السياسي بين جميع الأطراف المتحاربة".