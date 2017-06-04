مصر تدين حادثيّ لندن الإرهابيين
مصر تدين حادثيّ لندن الإرهابيين
11:15 ص الأحد 04 يونيو 2017
القاهرة- (د ب أ):
أدانت مصر بأشد العبارات حادثيّ جسر لندن وبوروماركت الإرهابيين، اللذين وقعا مساء أمس السبت في لندن وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، عن تعازيها لحكومة وشعب المملكة المتحدة الصديق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأضافت أن هذا الحادث يمثل حلقة جديدة في سلسلة العمليات الإرهابية التي شهدتها العديد من المدن حول العالم مؤخرا، وهو ما يؤكد أن جميع المجتمعات والشعوب باتت مستهدفة بالإرهاب البغيض.
كما جددت مصر التأكيد علي دعوة جميع دول العالم إلى الاصطفاف في مواجهة ظاهرة الإرهاب، ومن يقف وراء التنظيمات الإرهابية بالدعم والتمويل والتسليح، مؤكدةً علي تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب البريطانيين في هذه الأوقات العصيبة.
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