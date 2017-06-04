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التعليم تعترف بتسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية في "الثانوية"

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مصراوي Masrawy

التعليم تعترف بتسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية في "الثانوية"

11:14 ص الأحد 04 يونيو 2017

التعليم تعترف بتسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الصفحات التي نشرتها صفحة الغش الالكتروني "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، بالفعل جزء من امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن.

وأضاف حجازي، أنه جاري ضبط الطالب الذي قام بتصوير 4 ورقات من الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الالكتروني، خلال دقائق.

ونشرت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة 4 ورقات من سؤال النحو، بامتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن، بعد بدء الامتحان بساعة و20 دقيقة.

يذكر أن "بوكليت" اللغة العربية يتكون من 50 سؤالًا في نحو 25 ورقة.

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