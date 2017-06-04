حل لغز العثور على جثة ميكانيكي بعقار تحت الإنشاء ببولاق الدكرور
حل لغز العثور على جثة ميكانيكي بعقار تحت الإنشاء ببولاق الدكرور
11:22 ص الأحد 04 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات العثور على جثة شخص بعقار تحت الإنشاء بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور.
وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث غرب الجيزة، أن الجثة لميكانيكي يدعى)راجي شاكر( 27 عامًا، بها آثار نزيف بالخصيتين، وبجوارها 2 سرنجة بهما آثار دماء، ولفافات هيروين.
وأمام العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، أكد شقيق المتوفى، أنه شقيقه كان يتعاطى مسحوق الهيروين، ولم يشتبه أو يتهم أحد بالتسبب في وفاته.
تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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