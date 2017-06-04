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انتحار مهندس معماري صعقًا بالكهرباء في الشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

انتحار مهندس معماري صعقًا بالكهرباء في الشيخ زايد

11:21 ص الأحد 04 يونيو 2017

انتحار مهندس معماري صعقًا بالكهرباء في الشيخ زايد

انتحار مهندس معماري صعقًا بالكهرباء

كتب - محمد شعبان:

أقدم مهندس معماري على الانتحار صعقًا بالكهرباء داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقى العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص داخل عقار بكمبوند "كرمة".

وانتقل العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، ووكيله المقدم أبو القاسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة محمد علي السرسي 38 عامًا، مهندس مدني ملقاة أعلى سرير غرفة نوم شقته بالطابق الأرضي، ومثبت بقدمه سلك كهرباء متصل بفيشة الغرفة.

وكشفت تحريات النقيب محمد المسلمي، معاون مباحث قسم الشيخ زايد، أن المتوفى كان يعمل بالسعودية، وعاد للبلاد منذ فترة، وانتابته مؤخرا أزمة نفسية بسبب فشله في الحصول على فرصة عمل مما دفعه للتخلص من حياته.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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