التحريات: أزمة نفسه دفعت عاطلاً للانتحار من الطابق الرابع بالطالبية
التحريات: أزمة نفسه دفعت عاطلاً للانتحار من الطابق الرابع بالطالبية
11:17 ص الأحد 04 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
أقدم عاطل على الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمنطقة الطالبية؛ بسبب مروره بأزمة نفسية.
تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من مستشفى الهرم بوصول أحمد محمود 36 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بجروح سطحية بالرسخ الأيمن، واشتباه كسر بالعضد الأيمن جراء سقوطه من علو.
وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث غرب الجيزة، والرائد أحمد كامل، نائب مأمور قسم الطالبية، أن المتوفى ألقى نفسه من شرفة شقته بالطابق الرابع.
وأشارت تحريات النقيب أحمد صبري، معاون مباحث قسم الطالبية، إلى أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي، وسبق علاجه بمستشفى الدمرداش.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حل لغز العثور على جثة ميكانيكي بعقار تحت الإنشاء ببولاق الدكرور
-
انتحار مهندس معماري صعقًا بالكهرباء في الشيخ زايد
-
"آداب الجيزة" تداهم بارات تعمل في رمضان
-
اللقطات الأولى لحريق مخزن أدوات كهربائية في البدرشين
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بعد أول أسبوع من رمضان ..سعر كرتونة البيض يصل لـ 45 جنيها بالأسواقفنون
-
الشرطة البريطانية: مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين في اعتداءات لندنأخبار
-
قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"أخبار
-
بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسبابهو وهي
-
لأول مرة.. كتب وأفلام لـ"المكفوفين وضعاف السمع" على طائرات مصر للطيرانأخبار
-
بعد تساؤل رامز عن تألق شاروخان.. إليك سر جمال شعر الهنودفنون