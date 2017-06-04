التحريات: أزمة نفسه دفعت عاطلاً للانتحار من الطابق الرابع بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

أقدم عاطل على الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمنطقة الطالبية؛ بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من مستشفى الهرم بوصول أحمد محمود 36 عامًا، جثة هامدة إثر إصابته بجروح سطحية بالرسخ الأيمن، واشتباه كسر بالعضد الأيمن جراء سقوطه من علو.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث غرب الجيزة، والرائد أحمد كامل، نائب مأمور قسم الطالبية، أن المتوفى ألقى نفسه من شرفة شقته بالطابق الرابع.

وأشارت تحريات النقيب أحمد صبري، معاون مباحث قسم الطالبية، إلى أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي، وسبق علاجه بمستشفى الدمرداش.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.