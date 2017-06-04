"العربي" يصيب طالبة بالإغماء في أول أيام امتحانات الثانوية

المنوفية مروة فاضل:

تعرضت الطالبة ندي إبراهيم شاهين، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة سرس الليان الثانوية، اليوم الأحد، للإغماء لدى أدائها امتحان اللغة العربية.

ونقلت سيارات الإسعاف الطالبة إلى مستشفي سرس الليان، لإجراء الإسعافات الأولية لها.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، إنهم يتواجدون بشكل مكثف أمام جميع اللجان، مشيرًا إلى الدفع بـ91 سيارة إسعاف مجهزة ثابتة ومتحركة أمام اللجان.

ويؤدي حوالي 26 ألف و725 طالبًا امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية، موزعين على 68 لجنـة بمراكز المحافظة.