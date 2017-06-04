"العربي" يصيب طالبة بالإغماء في أول أيام امتحانات الثانوية
"العربي" يصيب طالبة بالإغماء في أول أيام امتحانات الثانوية
11:09 ص الأحد 04 يونيو 2017
امتحانات الثانوية
المنوفية مروة فاضل:
تعرضت الطالبة ندي إبراهيم شاهين، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة سرس الليان الثانوية، اليوم الأحد، للإغماء لدى أدائها امتحان اللغة العربية.
ونقلت سيارات الإسعاف الطالبة إلى مستشفي سرس الليان، لإجراء الإسعافات الأولية لها.
وعلى جانب آخر، قال الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، إنهم يتواجدون بشكل مكثف أمام جميع اللجان، مشيرًا إلى الدفع بـ91 سيارة إسعاف مجهزة ثابتة ومتحركة أمام اللجان.
ويؤدي حوالي 26 ألف و725 طالبًا امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية، موزعين على 68 لجنـة بمراكز المحافظة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"تعليم الإسماعيلية": رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التعليمية
-
الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة
-
بحضور نواب بالبرلمان.. "صيادلة المنوفية" تناقش قانون مزاولة المهنة
-
"أوقاف المنوفية": إحالة أي إمام يسمح بإقامة مائدة الرحمن بمسجده للتحقيق
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسبابهو وهي
-
بالصور - جمهور رمضان صبحي يعلق على ضربه "روبي" في "رامز تحت الأرض"فنون
-
صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايدأخبار
-
السفير القطري في روسيا: علاقتنا بمصر قوية.. والتوترات الخليجية إلىأخبار
-
ترامب يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندنأخبار
-
تعرف على البنوك التي رفعت أسعار العائد بعد قرار المركزي بزيادة الفائدةأخبار