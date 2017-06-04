فعاليات اليوم.. حفل لفرقة الموسيقى العربية وافتتاح معرض فيصل للكتاب

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، اليوم الأحد، ضمن احتفالات ليالي رمضان؛ حيث تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلًا فنيًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث على المسرح الكبير، إضافة إلى حفل وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية، تبدأ العروض الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا للفنان خالد منيب بقصر الأمير طاز، إضافة إلى عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي، والعرض المسرحي "سلم نفسك" وغنا مصر لستوديو مركز الإبداع الفنى، بمركز إبداع القاهرة، وورشة فنية للأطفال بعنوان "أهلا رمضان ومن وحي شهر زاد" بمركز إبداع الطفل ببيت العيني، تبدأ العروض الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

وينظم قطاع الفنون التشكيلية، ورشة عمل للأطفال عن الحارة المصرية بمركز سعد زغلول الثقافى.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برنامج احتفالاتها بليالى رمضان بمسرح سور القاهرة الشمالى بشارع المعز، مجموعة من العروض الفنية لفرق كورال هتاف الصماتين ومصطفى كامل للموسيقى العربية والحرية للفنون الشعبية، وبمسرح الشاعر تقدم السيرة الشعبية إلى جانب فقرة ماريونيت، إلى جانب إقامة عدد كبير من الورش الفنية للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى فنون والزجاج المعشق والخيامية والسجاد والكليم والحلي، أما بوكالة بازرعة تعقد ندوة بعنوان "شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم" يتحدث فيها الشعر ماجد يوسف، إضافة إلى إقامة احتفالية لتكريم الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، إلى جانب الأمسية الشعرية الخامسة بمشاركة عدد كبير من شعراء الأقاليم بمصاحبة الفنان حسنى عامر.

كما يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "أمجاد وبطولات حرب العاشر من رمضان"، يشارك بها اللواء أيمن حب الدين – المجموعة 73 مؤرخين والشاعر إبراهيم عبد الرازق، بمصاحبة فرقة ناصر النوبي، الساعة التاسعة مساء بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

ويقيم المركز القومى لثقافة الطفل، ضمن فعاليات الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تحت عنوان "أهلا رمضان" تعقد مجموعة من الورش الفنية والأدبية للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة، إلى جانب عرض مسرحية "الفيل المتمرد" وفقرة مواهب صغيرة للأطفال الموهبين فى الموسيقى والغناء، وعرض مسرحية "مصر البيت الكبير" بطولة أحمد ماهر وأحمد الكحلاوي وبثينة رشوان، يليها عرض فنى لفرقة كورال أطفال الحديقة الثقافية، وعرض أخر لفرقة الشباب "لايف انغام الشباب"، تبدأ العروض بالحديقة الساعة الثامنة مساءً.

وتفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب، ويتضمن الافتتاح عروض فنية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، إضافة إلى ورش أطفال بعنوان "غنى لطفلك" مع فرقة ماما نونا، وورشة المواهب "سحارة الفنون" وورشة لعب عيال، تبدأ الفعاليات الساعة التاسعة مساء.

وتنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ندوة بعنوان "رسم وزخرفة" بمكتبة 15 مايو الساعة 10 صباحا، وتقدم مكتبة حلوان العامة مسرح عرائس لتعليم الأطفال آداب الصيام" الساعة العاشرة صباحا.