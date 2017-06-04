الجزر يقوي السمع.. والسبب
الجزر يقوي السمع.. والسبب
10:58 ص الأحد 04 يونيو 2017
الجزر يقوي السمع.. والسبب
كتب - هشام عواض:
يحتوي الجزر على الكثير من المغذيات ومنها البيتاكاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "أ"، ومنه اكتسب الجزر أهميته لصحة وقوة النظر.
وبجانب ذلك للجزر أهمية كبيرة في حماية الإنسان من ضعف السمع، فقد أفادت التقارير الطبية الأميركية أن 30% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يعانون من درجة وشكل ما من فقدان السمع، بحسب موقع "العالم".
ويرجع ذلك إلى التعرض لفترات طويلة للضوضاء والأصوات العالية. ويعتبر سماع أي رنين أو صفير في الأذن علامة على أن قدرات السمع قد بدأت تتدهور.
وقد وجدت دراسات ارتباطًا بين ضعف وفقدان السمع وبين انخفاض مستوى فيتامين "أ" في الجسم وخاصة في الأجزاء الدقيقة التي تتكوّن منها الأذن والجهاز السمعي. كما أن ضعف تدفق الدم إلى الأذن من أسباب ضعف السمع أيضاً.
وأظهرت الأبحاث أيضًا أن مضاد الأكسدة الذي يشتهر به الجزر "بيتا كاروتين" وارتفاع مستوى فيتامين "أ"، وفيتامين "سي" يساعد على صيانة الأذن، وحماية السمع من الضعف. وتحتوي قشرته على فيتامين "ب6" الذي يحمي العصب السمعي.
ولهذا فإذا كنت في منتصف العمر أو كنت تسمع صفيرًا في أذنك احرص على شرب الكثير من عصير الجزر لتحصل على جرعات عالية من فيتامينات "أ" و"سي" و"ب6".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تحذيرات من خطورة التباطؤ في شراء سماعة الأذن
-
3 وصفات طبيعية.. تعالج آلام تقرحات الفم المزعجة
-
10 أطعمة تحميك من نزلات البرد في الشتاء.. بينها الكرنب والقرنبيط
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور - جمهور رمضان صبحي يعلق على ضربه "روبي" في "رامز تحت الأرض"فنون
-
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)أخبار
-
بعد تساؤل رامز عن تألق شاروخان.. إليك سر جمال شعر الهنودفنون
-
قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"أخبار
-
رمضان صبحي ينهال بالشتائم على رامز جلال في" رامز تحت الأرض"أخبار
-
5 معلومات عن "ريحانة" عفريتة "كفر دلهاب"فنون