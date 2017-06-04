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الجزر يقوي السمع.. والسبب

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مصراوي Masrawy

الجزر يقوي السمع.. والسبب

10:58 ص الأحد 04 يونيو 2017

الجزر يقوي السمع.. والسبب

الجزر يقوي السمع.. والسبب

كتب - هشام عواض:


يحتوي الجزر على الكثير  من المغذيات ومنها البيتاكاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين "أ"، ومنه اكتسب الجزر أهميته لصحة وقوة النظر.

وبجانب ذلك للجزر أهمية كبيرة في حماية الإنسان من ضعف السمع، فقد أفادت التقارير الطبية الأميركية أن 30% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يعانون من درجة وشكل ما من فقدان السمع، بحسب موقع "العالم".

ويرجع ذلك إلى التعرض لفترات طويلة للضوضاء والأصوات العالية. ويعتبر سماع أي رنين أو صفير في الأذن علامة على أن قدرات السمع قد بدأت تتدهور.

وقد وجدت دراسات ارتباطًا بين ضعف وفقدان السمع وبين انخفاض مستوى فيتامين "أ" في الجسم وخاصة في الأجزاء الدقيقة التي تتكوّن منها الأذن والجهاز السمعي. كما أن ضعف تدفق الدم إلى الأذن من أسباب ضعف السمع أيضاً.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن مضاد الأكسدة الذي يشتهر به الجزر "بيتا كاروتين" وارتفاع مستوى فيتامين "أ"، وفيتامين "سي" يساعد على صيانة الأذن، وحماية السمع من الضعف. وتحتوي قشرته على فيتامين "ب6" الذي يحمي العصب السمعي.

ولهذا فإذا كنت في منتصف العمر أو كنت تسمع صفيرًا في أذنك احرص على شرب الكثير من عصير الجزر لتحصل على جرعات عالية من فيتامينات "أ" و"سي" و"ب6".

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