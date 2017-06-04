أسعار السيارات المستعملة لفئة «E» الأشهر لمرسيدس

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات فى الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "مرسيدس" الألمانية خلال الفترة الأخيرة، للفئة الأشهر بالسوق المصرية "E"، وأهمها..



E180

ربما يصفها البعض بأنها الأشهر لفئة "E” داخل السوق المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من عام 2015 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من مليون جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى مليون و300 ألف جنيه.

E200

تنافس بقوة لتكون واحدة من أشهر إصدارات الشركة الألمانية لفئتها "E"، وتعرض موديلاتها التي تمتد في سوق السيارات من عام 1988 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى مليوني جنيه.

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E250

واحدة من أشهر سيارات الفئة الشهيرة للشركة الألمانية، وتعرض موديلاتها التي تمتد في سوق السيارات من عام 2010 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 750 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى مليون و500 ألف جنيه.

E280

احتلت لفترات طويلة مركزًا متقدمًا بين السيارات الفاخرة، لاسيما وأنها كانت إحدى السيارات الرئيسية في أسطول الهيئات الحكومية والوزارات، وتعرض موديلاتها بأسعار لموديلاتها منذ 2005 وحتى 2010 بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه وحتى 900 ألف جنيه.

E300

توجد موديلاتها منذ 2010 وحتى 2012 بأسعار تبدأ من 850 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى مليون جنيه.