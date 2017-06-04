قبل موقعة الوداد.. المغاربة وش السعد على الأهلي

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يستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي، اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء محاولا العودة لصدارة المجموعة التي استطاع زاناكو الزامبي خطفها منه أمس، بعد فوزه على القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف.

كما يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام القطن الكاميروني على أرضه ووسط جماهيره بهدفين نظيفين، فيما خسر الوداد مباراته الماضية أمام زاناكو بهدف دون رد في زامبيا.

ويتصدر الفريق الزامبي حاليا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المارد الأحمر ثانيا برصيد 4 نقاط، ثم الوداد 3 نقاط، وأخيرا القطن في المركز الرابع دون نقاط.

في التقرير التالي نستعرض تاريخ مواجهات الأهلي مع الوداد وحظوظ الفريقين:-

المغاربة وش السعد

يلعب الأهلي الليلة مع الوداد مباراته رقم 24 أمام الأندية المغربية، فلقد سبق له اللعب من قبل في 23 مواجهة فاز المارد الأحمر فى 9 وتعادل فى 8 "3 سلبى/ 5 إيجابى" وخسر 6 مباريات، كما سجل الأهلي 33 هدفًا فى شباك الأندية المغربية بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

التقى الأهلي الأندية المغربية مرتين فى المباراة النهائية للبطولات الأفريقية وتوج الفريق الأحمر باللقب فى المباراتين، كما واجههم فى 10 مباريات سابقة بدور المجموعات فاز مرتين وتعادل فى 6 وخسر مباراتين .

كما تعد آخر مواجهة جمعت الأهلي مع الوداد المغربي فى دور المجموعات بدوري الأبطال 2016 وتعادل سلبيًا في برج العرب وفاز فى المغرب بهدف دون رد.

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جدير بالذكر أن الرجاء المغربي أكثر الأندية التى واجهت الأهلي من المغرب حيث لعب الفريق الأحمر 7 مباريات معه فاز فى 2 وتعادل فى 3 وخسر مرتين.



الأهلي مع الوداد

سبق أن اجتمع الأهلي مع الوداد في 4 مباريات رسمية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراة وحيدة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، ولم يفز الوداد من قبل على المارد الأحمر.

في نسخة 2011، لعب الفريقان على ملعب الكلية الحربية بافتتاح المجموعة الثانية يوم 17 يوليو 2011 وتعادلا 3-3 في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري وقتها لمعاقبة الأهلي بسبب إلقاء شمروخ على لاعب زيسكو الزامبي بدور الستة عشر في تلك النسخة.

سجل للأهلي عماد متعب ووائل جمعة من ضربة جزاء والموريتاني دومينيك دا سيلفا وأحرز ثلاثية الوداد شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي في مرماه ومحسن ياجور "هدفين".

وفي لقاء الجولة الخامسة يوم 11 سبتمبر من نفس العام بالمغرب تعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعدما سجل للأهلي محمد ناجي "جدو" وأحرز للوداد عبد الرحيم بنكجان.

وفي دور المجموعات 2016، استضاف الأهلي نظيره الوداد على ملعب برج العرب يوم 16 يوليو 2016 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وفي لقاء الإياب بالمغرب يوم 27 يوليو من نفس العام فاز الأهلي برأسية رامي ربيعة وهو الفوز الوحيد في لقاءات الفريقين.