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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد المغربي

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد المغربي التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد المغربي

التحرير

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، على ملامح تشكيل فريقه والذي سيواجه نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، في إطار الجولة الثالثة، بدور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، جونيور أجايي.

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التحرير

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