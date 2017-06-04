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ميركل تعرب عن "تعاطفها وتضامنها" مع بريطانيا بعد هجوم لندن

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مصراوي Masrawy

ميركل تعرب عن "تعاطفها وتضامنها" مع بريطانيا بعد هجوم لندن

10:36 ص الأحد 04 يونيو 2017

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة أنجيلا ميركل عن تعاطفها وتضامنها مع البريطانيين بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن.

وقالت المستشارة في بيان صدر اليوم الأحد "أعرب عن تعاطفي وتضامني في تلك الساعات مع أصدقائنا البريطانيين وجميع هؤلاء في لندن".

وأضافت "أعرب عن تعاطفي مع ضحايا الهجوم وأسرهم" آملة في شفاء سريع للمصابين.

وتابعت "اليوم بغض النظر عن جميع الحواجز، فإننا نتحد في وقت الحزن، لكن أيضا في إصرارنا" مضيفة أن ألمانيا "تساند بشكل حازم وصارم" الجانب البريطاني في القتال ضد الإرهاب.

ومن جهة أخرى، ذكرت خدمة اسعاف لندن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن عدد الذين تم نقلهم للمستشفيات بعد الهجمات التي وقعت بوسط لندن ارتفع إلى 48 مصابا .

وقال بيتر رودس مساعد مدير عمليات خدمة الإسعاف، " لقد نقلنا 48 مصابا لخمسة مستشفيات في أنحاء لندن، كما قمنا بعلاج عدد من المصابين بإصابات طفيفة في موقع الحادث".

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