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زعماء الدول الاسكندينافية يدينون هجمات لندن

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مصراوي Masrawy

زعماء الدول الاسكندينافية يدينون هجمات لندن

10:35 ص الأحد 04 يونيو 2017

زعماء الدول الاسكندينافية يدينون هجمات لندن

ستوكهولم- (د ب أ):

أدان سياسيون من الدول الاسكندينافية الهجمات التي وقعت في لندن معربين عن تعاطفهم مع الضحايا.

وقال رئيس وزراء فنلندا جوها سيبيلا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لقد شعرت بالصدمة والحزن بسبب الانباء الواردة من لندن. أدين بقوة الهجمات. وأعرب عن تعاطفي مع جميع المتضررين".

ومن جانبه قال وزير خارجية الدنمارك، أنديرس سامويلسون في تغريدة له: "إنه لامر محزن للغاية إلى حد أنني لا أجد الكلمات التي أعبر بها عن مشاعري. يجب أن نقاتلهم بكل ما أوتينا حتى نستأصلهم".

وذكرت وزيرة خارجية السويد، مارجوت وولستروم في تغريدة لها على موقع تويتر "وقع هجوم إرهابي خسيس آخر في لندن الليلة الماضية. أتضامن مع المملكة المتحدة. أتعاطف مع الضحايا وذويهم".

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