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ايران: انسحاب ترامب من اتفاقية المناخ سيؤدي إلى عزل الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

ايران: انسحاب من اتفاقية المناخ سيؤدي إلى عزل الولايات المتحدة

10:35 ص الأحد 04 يونيو 2017

ايران: انسحاب ترامب من اتفاقية المناخ سيؤدي إلى عزل الولايات المتحدة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي

(أ ف ب):

وصفت إيران قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ، اليوم الأحد، بأنه "غير مسؤول"، معتبرة أنه سيؤدي إلى عزل الولايات المتحدة "اكثر فاكثر".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس يدل على عدم مسؤولية حيال الأسرة الدولية وسيؤدي إلى عزل الولايات المتحدة أكثر فاكثر".

واعلن الرئيس الأمريكي، الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس الموقعة في 2015 حول المناخ، لتنضم بذلك الى بلدين آخرين غير موقعين للنص هما سوريا ونيكاراجوا.

واضاف المسؤول الايراني أن "عدم احترام الالتزامات الواردة في اتفاقية باريس من قبل حكومة هي ثاني أكبر مسبب لانبعاثات الغاز المسببة للاحترار واحدى اكبر الدول المسببة للتلوث، أمر غير مقبول".

وتواجه ايران تحديات مرتبطة بتغيرات المناخ وتعاني منذ سنوات من الجفاف والعواصف الرملية بينما تفاقم الإدارة السيئة للموارد من الوضع.

واكد قاسمي انه "على الاسرة الدولية إلزام الادارة الأمريكية الجديدة بتطبيق تعهداتها بشكل كامل". واضاف قاسمي "من المهم للغاية عدم تقويض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس التي تشكل رمزا عالميا للتعاون".

وتشعر ايران بالقلق من تنفيذ ترامب تهديده بالانسحاب من الاتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرمته في صيف 2015 مع القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة.

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