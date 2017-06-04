زحام مروري في محور الشهيد بمدينة نصر بسبب حادث تصادم سيارتين-(صور)

مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور الشهيد بمدينة نصر، اليوم الأحد، بسبب حادث تصادم سيارتين نتج عنه إصابة سيدة.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتم سحب كافة الكثافات المرورية التي ظهرت في اتجاهين، فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور الشهيد، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وأمر اللواء علاء متولي مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مروري لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.