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رئيس لجنة المنيرة يرفض دخول طالبين لأداء الامتحان بعد تأخرهما نصف ساعة

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مصراوي Masrawy

رئيس لجنة المنيرة يرفض دخول طالبين لأداء الامتحان بعد تأخرهما نصف ساعة

10:42 ص الأحد 04 يونيو 2017

رئيس لجنة المنيرة يرفض دخول طالبين لأداء الامتحان بعد تأخرهما نصف ساعة

كتبت- ياسمين محمد:

رفض رئيس لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، السماح بدخول طالبين وصلا إلى اللجنة في تمام الساعة التاسعة و 30 دقيقة، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

ووفقًا للتعليمات، يسمح للطلاب المتأخرين لمدة 10 دقائق فقط، بدخول الامتحان بعذر مقبول إلى رئيس اللجنة.

وتعلل الطالبين، بصعوبة المواصلات، حيث أتي كل منهما من مكان بعيد عن اللجنة.

وحاول الأهالي استعطاف رئيس اللجنة لإدخال الطالبين، إلا أنه رفض لعدم وجود عذر قانوني.

وفتحت اللجان أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، في أول أيام الامتحانات، في تمام الساعة 8:30، وبدأ الامتحان في التاسعة.

ويؤدي الطلاب، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى من الساعة 9 إلى الساعة 12، فيما يؤدوا امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية من الساعة 12 إلى الساعة 2:30.

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