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بالصور.. امتحانات الثانوية في حراسة الشرطة بشمال سيناء

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بالصور.. امتحانات الثانوية في حراسة الشرطة بشمال سيناء بالصور.. امتحانات الثانوية في حراسة الشرطة بشمال سيناء

التحرير

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مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، شهد محيط اللجان بمحافظة شمال سيناء تواجدا أمنيا مكثفا من رجال الشرطة.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها، إذ تم الدفع بعدد من العربات المصفحة بمحيط لجان الامتحانات، خاصة بمدن العريش وروفح والشيخ زويد.

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وفرضت الشرطة طوقا أمنيا أمام المدارس التي تشهد لجان امتحانات، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إليها، عقب إجراء تحويلة مرورية.

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وفي مدينتي الشيخ زويد ورفح، عانى طلاب الثانوية العامة من انقطاع التيار الكهربائي طوال اليوم؛ بسبب عطل فني في الخط المغذي لمحطة توزيع الكهرباء.

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ويؤدي 2817 طالبا وطالبة الامتحانات في شمال سيناء، بواقع 1807 في العريش، و260 في الشيخ زويد، و188 بمدينة رفح، و562 بمدينة بئر العبد.

وشكلت مديرية التربية والتعليم في المحافظة غرفة عمليات؛ لمتابعة سير اللجان، وتلقي الشكاوى على مدار الساعة.

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التحرير

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