القوات العراقية تستعيد السيطرة على قضاء البعاج قرب الحدود السورية

مقاتلون من قوات الحشد الشعبي في الحضر في 26 نيسان/

(أ ف ب):

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الأحد، استعادة قضاء البعاج قرب الحدود السورية غرب الموصل، من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في إطار المعارك المتواصلة لطرد الجهاديين من آخر أكبر معاقلهم في البلاد.

وأعلنت قيادة الحشد الشعبي "تحرير قضاء البعاج بالكامل" واصفة العملية بـ"الإنجاز النوعي والكبير".

وأكدت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى" أن قوات الحشد الشعبي "وبإسناد طيران الجيش تحرر قضاء البعاج بالكامل وترفع العلم العراقي على مبانيه".

وكانت قوات الحشد الشعبي بدأت في 12 مايو عملية باتجاه منطقتي القيروان والبعاج الواقعتين غرب مدينة الموصل، قرب الحدود مع سوريا. وأعلنت في 23 مايو تحرير بلدة القيروان بالكامل.

وتعد منطقتا القيروان والبعاج الواقعتان في محافظة نينوى، من المواقع التي تربط المحافظة مع الحدود السورية والتي يتخذها الجهاديون منافذ للتواصل مع آخرين في سوريا.

وتنفذ القوات العراقية بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، منذ منتصف أكتوبر، عملية واسعة لاستعادة الموصل .

وباتت القوات العراقية تسيطر على نحو تسعين في المئة من الجانب الغربي من المدينة حيث تواصل التوغل لاستعادة كامل سيطرتها على ثاني أكبر المدن وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

واستولى تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة شمال البلاد وغربها بعد هجوم شرس في يونيو 2014، لكن القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولي استعادت غالبية تلك الأراضي.