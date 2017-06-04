جاكرتا تؤكد أن 1200 مسلح من تنظيم داعش يقاتلون في الفيليبين

جاكرتا - (أ ف ب):

أكدت وزارة الدفاع الإندونيسية في مؤتمر دولي حول الأمن الأحد أن لدى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حوالى 1200 مقاتل في الفيليبين بينهم أجانب يقدر عدد الإندونيسيين منهم بنحو أربعين شخصا.

وبينما تدور معارك طاحنة بين الجيش الفيليبيني وإسلاميين بايعوا تنظيم داعش في جنوب الارخبيل، دعا وزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد رياكودو خلال منتدى شانغري-لا في سنغاورة إلى التعاون الإقليمي لمكافحتهم.

وقال "أبلغت الليلة الماضية ان هناك حوالى 1200 من أعضاء تنظيم في الفيليبين بينهم حوالى أربعين ذهبوا من إندونيسيا".

وأضاف رياكودو أنه لمواجهة "هؤلاء المقاتلين الأجانب (...) يجب أن نعتمد وسائل (...) شاملة لكن علينا التزام الحذر لأن هؤلاء هم آلات قتل".

وتابع الجنرال المتقاعد أن "هدفهم هو قتل الناس لذلك من مسؤوليتنا ان يكون لدينا فهم شامل وتوافق وطرق عمل مشتركة لمكافحة هؤلاء المقاتلين الأجانب".

لكن مساعد وزير الدفاع الفيليبيني ريكاردو ديفيس قلل من حجم المقاتلين الإسلاميين، وقال إنه لم يسمع من قبل بالعدد الذي ذكره رياكودو. وقال "لام أسمع حقيقة بهذا الأمر. العدد في نظري أقل بكثير، هو بين 250 و400".

لكنه أوضح ان نحو أربعين إسلاميا أجنبيا يشاركون في القتال في مدينة مراوي التي اجتاحها المسلحون عندما حاولت السلطات الفيليبينية اعتقال زعيمهم ايسنيلون هابيلون.

وذكرت السلطات الفيليبينية من قبل ان هؤلاء قدموا من ماليزيا واندونيسيا واليمن والسعودية والشيشان.