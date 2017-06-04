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التعليم: تتبع بيانات الطلاب المتعاملين مع "شاومينج"

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مصراوي Masrawy

التعليم: تتبع بيانات الطلاب المتعاملين مع "شاومينج"

10:10 ص الأحد 04 يونيو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، رصدت بعض الحسابات الخاصة بالطلاب والمتعاملين مع صفحات الغش الالكتروني عبر موقع التواصل "فيس بوك"، وخاصة "شاومينج"، وحددت بياناتهم.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية، أنه تم إرسال بيانات الطلاب، لمسؤولي اللجان الامتحانية الخاصة بهم، للتدقيق في تفتيشهم، ووضعهم تحت المراقبة طوال الامتحانات.

وأكد حجازي، إن الوزارة اتبعت عدة آليات تضمن تأمين امتحانات الثانوية العامة ضد التسريب أو الغش الالكتروني.

وتوقع رئيس الامتحانات صدور قرار تغليظ عقوبة الغش لتصل إلى 7 سنوات سجن و200 ألف جنيه غرامة، اليوم الأحد في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه لحين صدور القرار الذي وافق عليه مجلس النواب، ستعمل الوزارة بالقرار 101 لسنة 2015، والذي ينص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما لية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة لأسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلم بمراحل التعليم المختلفة.

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