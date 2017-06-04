خلاف في المنتخب حول مركز حراسة المرمى أمام تونس

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نشب خلاف داخل جهاز المنتخب الوطني حول مركز حراسة المرمى في لقاء تونس المنتظر يوم 11 يونيو الجاري، بتصفيات أمم إفريقيا.

وأبدى بعض أعضاء الجهاز تخوفهم من الدفع بأحمد الشناوي وعدم قدرته على اللعب تحت ضغط جماهير تونس، ليبدأ التفكير في الدفع بعصام الحضري في هذا اللقاء.

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بينما يخوض اللقاء نفس تشكيل المنتخب في أمم أفريقيا بالجابون، بوجود أحمد فتحي ومحمد عبدالشافي وعلي جبر وأحمد حجازي في الدفاع، وطارق حامد وسام مرسي وأمامهما عبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومحمود كهربا في الهجوم.

ورفض كوبر تغيير طريقة المنتخب المعتادة أمام تونس حيث يفضل الاعتماد على دفاع المنطقة واللعب على الهجمات المرتدة.