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فايز يكشف السر وراء التمسك بـ«الشيخ»

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فايز يكشف السر وراء التمسك بـ«الشيخ» فايز يكشف السر وراء التمسك بـ«الشيخ»

التحرير

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كشف محمود فايز مدرب الوطني، أن الجهاز الفني ضم أحمد الشيخ لاعب المقاصة لمعسكر يونيو من أجل الاعتماد عليه في مركز صانع الألعاب بحيث يكون بديل لعبدالله السعيد.

وقال فايز إنه في حالة إشراك أحمد الشيخ سيكون في مركز السعيد بنسبة كبيرة إلا في حالة إصابة محمد صلاح أو مصطفى فتحي لاقدر الله وقتها سيضطر الجهاز الفني للدفع باللاعب في مركز الجناح الأيمن.

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ويواجه الفراعنة أسود قرطاج يوم 11 من هذا الشهر، في إطار تصفيات أمم إفريقيا، حيث تسافر البعثة إلى تونس يوم 9 ويؤدي المنتخب مرانًا خفيفًا يوم 10 على ملعب اللقاء، حيث تستغرق رحلة السفر حوالي 3 ساعات.

 

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