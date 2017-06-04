أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عضو بجهاز المنتخب يوضح سبب استبعاد «دونجا»

Google+ Print
عضو بجهاز المنتخب يوضح سبب استبعاد «دونجا» عضو بجهاز المنتخب يوضح سبب استبعاد «دونجا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف عضو بجهاز الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، مقتنع بشكل كبير بقدرات محمود دونجا لاعب .

وقال عضو الجهاز لـ «التحرير»، إن كوبر يرى أن دونجا بحاجة لبعض الوقت حتى يكتسب مزيد من الخبرات، ووقتها سيكون مؤهلًا للانضمام للمنتخب خاصة وأنه مازال صغير السن.

شاهد أيضا

فيما أكد محمود فايز مدرب المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني لاينظر لمشاركة كل لاعب قبل ضمه لمعسكرات الفراعنة.

وقال فايز لـ «التحرير»، إن الجهاز الفني لو نظر لهذا الأمر سيجد نفسه استبعد عدد كبير من لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن كوبر يجعل اللاعبين يخرجون أفضل ما لديهم حتى لو لم يشاركوا مع أنديتهم مثل أحمد حجازي مدافع الأهلي الذي انضم لقائمة المنتخب في أمم افريقيا ولم يكن يشارك قبلها للإصابة ولعب البطولة كاملة وتألق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يكشف تفاصيل المفاوضات مع لاعب أسوان

الزمالك يكشف تفاصيل المفاوضات مع لاعب أسوان

تأجيل دعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

تأجيل دعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

تأجيل طعن مرتضي منصور ضد اتحاد الكرة لإعادة مباراة الزمالك والمقاصة لـ 11 يونيو

تأجيل طعن مرتضي منصور ضد اتحاد الكرة لإعادة مباراة الزمالك والمقاصة لـ 11 يونيو

إسلام جمال يطالب الزمالك بتحديد موقفه

إسلام جمال يطالب الزمالك بتحديد موقفه