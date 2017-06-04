عضو بجهاز المنتخب يوضح سبب استبعاد «دونجا»

التحرير

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كشف عضو بجهاز المنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، مقتنع بشكل كبير بقدرات محمود دونجا لاعب الزمالك.

وقال عضو الجهاز لـ «التحرير»، إن كوبر يرى أن دونجا بحاجة لبعض الوقت حتى يكتسب مزيد من الخبرات، ووقتها سيكون مؤهلًا للانضمام للمنتخب خاصة وأنه مازال صغير السن.

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فيما أكد محمود فايز مدرب المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني لاينظر لمشاركة كل لاعب قبل ضمه لمعسكرات الفراعنة.

وقال فايز لـ «التحرير»، إن الجهاز الفني لو نظر لهذا الأمر سيجد نفسه استبعد عدد كبير من لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن كوبر يجعل اللاعبين يخرجون أفضل ما لديهم حتى لو لم يشاركوا مع أنديتهم مثل أحمد حجازي مدافع الأهلي الذي انضم لقائمة المنتخب في أمم افريقيا ولم يكن يشارك قبلها للإصابة ولعب البطولة كاملة وتألق.