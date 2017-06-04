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التعليم: الامتحانات المتداولة عبر مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة

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التعليم: الامتحانات المتداولة عبر مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة التعليم: الامتحانات المتداولة عبر مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة

التحرير

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، لا أساس له من الصحة، وأن تلك المحاولات إنما تستهدف إثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبنائنا الطلاب.

وشدد الدكتور رضا حجازي – رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن غرفة العمليات المركزية تتولى القيام بتتبع الروابط الإلكترونية الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها ومن يتعامل معها.

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وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأولياء الأمور، والطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تداوله على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

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التحرير

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