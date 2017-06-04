بالصور - انطلاق ماراثون الثانوية العامة بمادتي اللفة العربية والتربية الدينية

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - محمود أبو ديبة:

انطلق صباح الأحد، ماراثون الثانوية العامة بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يؤدي الامتحانات 592 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام الثامنة والنصف صباحًا لتسهيل تفتيشهم قبل بدء الامتحان في التاسعة.

واستعانت الوزارة بقوات تأمينية من أفراد الأمن الإداري، والشرطة، وشركة "فالكون" في 75 لجنة من لجان الشغب.

كما استخدمت الوزارة البوابات الإلكترونية في لجان الشغب للكشف عن المعادن لدى الطلاب.

ووصلت في الثامنة والربع، صناديق أسئلة البوكليت في مادة "اللغة العربية" إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب تحت حراسة أمنية مشددة، وتسلم رئيس اللجنة صندوقين مدون عليهم اسم اللجنة، ومغلقين بأقفال خاصة.

وتواجدت قوة أمنية من الشرطة والأمن الإداري أمام اللجنة، لتأمين الامتحانات.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بدأت عملها منذ السابعة والنصف صباحًا لمتابعة الامتحانات وتلقي أي شكاوى او استفسارات.

وعن بعض النماذج الامتحانية التي انتشرت عبر صفحات الغش الإلكتروني زاعمة أنها لامتحان اللغة العربية، أكد حجازي أن غرفة العمليات المركزية تتبع هذه الامتحانات، مؤكدًا أنه في كل الأحوال لم يحدث تسريبًا لها، وأن ما تم تداوله غير صحيح ولا يهدف إلا لإحداث بلبلة وإثارة للرأي العام.