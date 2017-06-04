أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور - انطلاق ماراثون الثانوية العامة بمادتي اللفة العربية والتربية الدينية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - انطلاق ماراثون الثانوية العامة بمادتي اللفة العربية والتربية الدينية

09:16 ص الأحد 04 يونيو 2017

  • عرض 6 صورة

    481b43b136.jpg

  • عرض 6 صورة

    15837c8e6f.jpg

  • عرض 6 صورة

    31fabd9936.jpg

  • عرض 6 صورة

    56728a2db9.jpg

  • عرض 6 صورة

    ed60e4f4e5.jpg

  • عرض 6 صورة

    2b24363a96.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - السيسي بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج

الألبوم التالى

بالصور - بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج "الصعبة"

كتبت- ياسمين محمد:
تصوير - محمود أبو ديبة:

انطلق صباح الأحد، ماراثون الثانوية العامة بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يؤدي الامتحانات 592 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام الثامنة والنصف صباحًا لتسهيل تفتيشهم قبل بدء الامتحان في التاسعة.

واستعانت الوزارة بقوات تأمينية من أفراد الأمن الإداري، والشرطة، وشركة "فالكون" في 75 لجنة من لجان الشغب.

كما استخدمت الوزارة البوابات الإلكترونية في لجان الشغب للكشف عن المعادن لدى الطلاب.

ووصلت في الثامنة والربع، صناديق أسئلة البوكليت في مادة "اللغة العربية" إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب تحت حراسة أمنية مشددة، وتسلم رئيس اللجنة صندوقين مدون عليهم اسم اللجنة، ومغلقين بأقفال خاصة.

وتواجدت قوة أمنية من الشرطة والأمن الإداري أمام اللجنة، لتأمين الامتحانات.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بدأت عملها منذ السابعة والنصف صباحًا لمتابعة الامتحانات وتلقي أي شكاوى او استفسارات.

وعن بعض النماذج الامتحانية التي انتشرت عبر صفحات الغش الإلكتروني زاعمة أنها لامتحان اللغة العربية، أكد حجازي أن غرفة العمليات المركزية تتبع هذه الامتحانات، مؤكدًا أنه في كل الأحوال لم يحدث تسريبًا لها، وأن ما تم تداوله غير صحيح ولا يهدف إلا لإحداث بلبلة وإثارة للرأي العام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

    التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

    أخبار
  • قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع

    قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"

    أخبار
  • غدًا.. 592 ألف طالب يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة

    غدًا.. 592 ألف طالب يؤدون امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية

    أخبار
  • التربية والتعليم تعلن أرقام هواتف غرفة عملياتها لمتابعة

    التربية والتعليم تعلن أرقام هواتف غرفة عملياتها لمتابعة "الثانوية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطة ومؤتمرات

    القوات المسلحة تحذر المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات رعايتها لأنشطةأخبار

  • "مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)أخبار

  • صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايد

    صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايدأخبار

  • السيسي يصدر 5 قرارات في أول اجتماع للمجلس القومي للمدفوعات

    السيسي يصدر 5 قرارات في أول اجتماع للمجلس القومي للمدفوعاتأخبار

  • مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها

    مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتهاأخبار

  • رمضان صبحي ينهال بالشتائم على رامز جلال في

    رمضان صبحي ينهال بالشتائم على رامز جلال في" رامز تحت الأرض"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان