تواجد أمني مكثف بمحيط لجان الثانوية العامة في بورسعيد
تواجد أمني مكثف بمحيط لجان الثانوية العامة في بورسعيد
08:56 ص الأحد 04 يونيو 2017
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كثفت قوات مديرية أمن بورسعيد، اليوم الأحد، من تواجدها بمحيط مدارس بالمحافظة، تزامنًا مع بداية امتحانات الثانوية العامة.
وخصصت مديرية الأمن قوات لتأمين المدارس التى توجد بها لجان الامتحانات، وشهدت الأقسام الشرطية حالة من الاستنفار والاستعداد لتأمين عملية لخول وخروج الطلبة والطالبات من اللجان وإليها.
وتتواجد الشرطة النسائية عند لجان الطالبات ببورسعيد، لمنع أية أعمال منافية للأداب أو أية حالات تحرش حال دخول وخروج الطالبات.
ويؤدي 4 آلاف و792 طالبا امتحانات الثانوية العامة تم توزيعهم على 14 لجنة موزعة على عدد من مدارس المحافظة، منهم 3 ألاف و949 طالبا سيؤدون الامتحانات بالنظام الحكومي العربي، و265 "رسمي لغات"، و506 طالبا "خاص عربي"، و58 طالبا "خاص لغات"، و14 طالبا "دولي"، و187 طالبا وطالبة بنظام المنازل.
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